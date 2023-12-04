Подмосковье 04 декабря 2023, 11:48 Подмосковные конькобежцы выиграли 4 медали на соревнованиях за кубок России Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Читать 360tv в

Представители Московской области взяли два золота и два серебра на соревнованиях за кубок России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

​В женском спринтерском многоборье первое место заняла Дарья Качанова, второе — Елена Еранина. Среди мужчин в дисциплине «классическое многоборье» золотую награду взял Даниил Алдошкин. Второе место досталось Руслану Захарову.

Реклама

Соревнования проходили с 28 ноября по 2 декабря в Челябинске.

Ранее Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».