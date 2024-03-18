Подмосковье 18 марта 2024, 16:12 Подмосковные конькобежцы выиграли 13 медалей в финале Кубка России Конькобежный центр "Коломна"

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Подмосковные спортсмены завоевали в 13 медалей в финальном этапе Кубка России по конькобежному спорту. Состязания проходили с 15 по 17 марта в Коломне.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, подмосковные конькобежцы выиграли четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

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Дарья Качанова получила две высшие награды в дистанциях 500 и 1000 метров и «серебро» на дистанции 1500 метров.

Елена Еранина завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзовую на дистанции 1500 метров.

Михаил Казелин выиграл «золото» на дистанции 1000 метров и «серебро» на дистанции 500 метров. Первое место в гонке на 1500 метров занял Даниил Алдошкин, а в старте на 5000 метров у него «бронза».

Еще одну бронзовую медаль команде принес Максим Шарапов, который пришел к финишу, замыкая тройку лидеров в заезде на 1500 метров.

В командной гонке подмосковная мужская команда финишировала второй.

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