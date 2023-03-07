Подмосковье 07 марта 2023, 11:46 Подмосковные комплексы «РТ-Инвест» переработали рекордные 450 тысяч тонн отходов за зиму

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Рекордные 450 тысяч тонн отходов прошли сортировку на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» этой зимой. Эти показатели выше осенних на 100 тысяч.

Больше всего отходов за три месяца поступило на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе. Там сортировку прошли 210 тысяч тонн мусора. Больше всего стекла собрали на КПО «Север». Всего за зиму на комплексе собрали четыре тысячи тонн стекла.

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КПО «Храброво» в Можайском округе принял 100 тысяч тонн отходов за указанный период. Больше всего здесь отобрали пластика — две тысячи тонн. Каширский КПО «Дон» принял 110 тысяч тонн отходов, а Коломенский КПО «Юг» — 30 тысяч тонн.

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За время работы четырех комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» всего было отсортировано 39 тысяч тонн металла, 42 тысячи тонн макулатуры, 70 тысяч тонн стекла и 127 тысяч тонн пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Он также отметил, что были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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