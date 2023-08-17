Подмосковье 17 августа 2023, 15:59 Подмосковные комплексы «РТ-Инвест» отсортировали рекордные 15 тысяч тонн макулатуры с начала года Пресс-служба «РТ-Инвест»

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С начала года подмосковные комплексы «РТ-Инвест» отсортировали рекордные 15 тысяч тонн макулатуры. Объем соответствует показателям всего 2022 года.

Количество макулатуры, отобранное подмосковными КПО, увеличилось почти в два раза. Отмечается, что рост показателей вызван постоянной работой по улучшению качества отбора вторичных материальных ресурсов, проводимой на комплексах.

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Каширский КПО «Дон» продемонстрировал лучшие показатели — там отобрали пять тысяч тонн макулатуры. Второе место занял комплекс «Север» в Сергиевом Посаде, третье — КПО «Храброво» в Можайске. Вторсырье уже направили на переработку на предприятия в Москву и в Подмосковье. Материалы будут использовать в производстве гофрокартона и различной упаковочной продукции.

«Всего с начала реформы по обращению с отходами в Московской области на всех КПО отобрано более двух миллионов тонн макулатуры», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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