Подмосковье 07 сентября 2023, 13:43 Подмосковные комплексы «РТ-Инвест» отсортировали 700 тысяч тонн отходов летом Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Этим летом на комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» отсортировали 700 тысяч тонн отходов. Отмечается, что за три месяца объем стекла и пластика вырос на 20%.

По сравнению с показателями прошлого лета количество отходов на КПО выросло почти на 100 тысяч тонн. При этом 25 тысяч тонн — это отходы из синих баков для раздельного сбора, которые установлены в каждом дворе Подмосковья.

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Больше всего отходов принял комплекс «Дон» в Каширском округе — 210 тысяч тонн. На втором месте оказался КПО «Север» в Сергиевом Посаде — 190 тысяч тонн. Следом идут КПО «Храброво» в Можайском округе — 150 тысяч тонн отходов и КПО «Юг» в Коломне — тоже около 150 тысяч тонн.

Увеличение объемов сортировки говорит о том, что все больше жителей региона раздельно собирают мусор, а значит — больше вторичных ресурсов можно отправить на переработку. Например, с момента запуска четырех комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» удалось отсортировать 45 тысяч тонн металла, 50 тысяч тонн макулатуры, 82 тысячи тонн стекла и 150 тысяч тонн пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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