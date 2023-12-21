Подмосковье 21 декабря 2023, 09:50 Подмосковные комплексы переработки отходов собрали 150 тысяч тонн вторсырья с начала года РТ-Инвест

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Объем собранного вторсырья на комплексах оператора «РТ-Инвест» вырос на 23% в 2023 году. Из общего потока отходов здесь выбрали 150 тысяч тонн пластика, стекла, макулатуры и металла.

С начала года КПО собрали 50 тысяч тонн пластика, 35 тысяч тонн стекла, 30 тысяч тонн макулатуры и 20 тысяч тонн железа. Фракции отбирают при помощи современного оборудования — магнитных, воздушных, баллистических сепараторов и барабанных грохотов.

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Лидером по отбору вторичных фракций стал КПО «Север» в Сергиево-Посадском городском округе (55 тысяч тонн). КПО «Дон» в Кашире добавил в общую копилку 40 тысяч тонн, КПО «Храброво» в Можайске — 35 тысяч тонн, КПО «Юг» — 20 тысяч тонн.

Все вторичные ресурсы идут на переработку партнерам. Например, стекло из Подмосковья закупают Новосибирская и Ленинградская области. Черный металл отправляют в Брянск, а тетрапак — в Татарстан.

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