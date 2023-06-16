Подмосковье 16 июня 2023, 17:12 Подмосковные компании заплатят штрафы за несвоевременную санитарную вырубку лесов Комитет лесного хозяйства МО

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Шести компаниям выписали штрафы за неисполнение сроков по санитарной вырубке лесов на девяти участках в Московской области. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Если подрядчик подписывает контракт на выполнение работ в лесах Подмосковья, значит он берет на себя обязательства и по соблюдению календарного плана, прописанного в контракте. В случае нарушения сроков, на исполнителя накладывается штраф, а в случае неисполнения мы направляем документы на включение его в реестр недобросовестных поставщиков услуг», — добавил зампред.

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Работы не выполнили в сроки в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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