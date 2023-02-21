Подмосковье 21 февраля 2023, 10:29 Подмосковные компании впервые стали участниками выставки индустрии красоты в Узбекистане

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Восемь компаний из Подмосковья поучаствовали в выставке индустрии красоты BeautyExpo Uzbekistan 2023 в Узбекистане. Они представили свою продукцию на коллективном стенде, рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Свою продукцию производители представили в рамках коллективного стенда Подмосковья, организацию и оснащение которого взял на себя Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. При содействии Фонда подмосковные производства приехали на эту выставку впервые», — поделилась она.

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Международная выставка прошла в Ташкенте и стала 17-й по счету. Среди участников — компании из Мытищ, Химок и Чехова, которые выпускают уходовые продукты, производитель живого коллагена из Подольска, бытовой химии и антисептиков из Красноармейска, средств детской гигиены из Химок, а также продукции для гигиены полости рта из Долгопрудного и бумажно-гигиенических товаров из Пушкино.

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