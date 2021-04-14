Подмосковные компании вошли в топ-5 производителей детских игр в России

Три подмосковные компании вошли в топ-5 российских производителей детских игрушек. Рейтинг составили по итогам прошлого года.

Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что рейтинг составили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

В Подмосковье сосредоточено уже более 70 предприятий, занятых в индустрии детских товаров. Судя по рейтингу, отрасль успешно работает и развивается Екатерина Зиновьева.

По итогам прошлого года лучшими в Московской области стали компании «Степ Пазл» из Подольска, «Десятое королевство» из Мытищ, «Звезда» из Лобни. Они вошли в топ-5 по направлению «Игрушки и игры».

«Я с гордостью представляю всем лидеров отечественных игр и игрушек и рекомендую их замечательную продукцию детям, их родителям, бабушкам, дедушкам, а также специалистам в сфере воспитания и образования детей», — отметила президент АИДТ Антонина Цицулина.

В рейтинге учли три аспекта: код экономической деятельности и его применение при выпуске товара, финансовые результаты и полный промышленный цикл производства.