Подмосковье 23 ноября 2023, 23:28 Подмосковные компании стали участниками бизнес-мисси в Душанбе Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Многоотраслевая бизнес-миссия с участием производителей из Подмосковья проходит в Таджикистане с 22 по 24 ноября. Участие в мероприятии приняли пять команд из Московской области.

В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с потенциальными клиентами для обсуждения возможности приобретения продукции из Подмосковья. Также предусмотрена серия встреч на предприятиях Таджикистана для обсуждения вопросов сотрудничества.

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Потенциальные покупатели получат возможность ознакомиться с продукцией подмосковных компаний и обсудить условия сделок и дальнейших поставок. Мероприятие организованно Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Подмосковье представляют компании «Айбити» из Богородского, «Оптон Импэкс» из Волоколамска, «Зелдис-Фарма» из Мытищ, «НоваПродукт АГ» из Подольска, а также «Русская торфяная компания», зарегистрированная в Красногорске.

Помимо участия в международных бизнес-миссиях, Фонд также предлагает компаниям многие другие услуги. Они предоставляются абсолютно бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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