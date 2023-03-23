Подмосковье 23 марта 2023, 13:17 Подмосковные компании смогут получить налоговый вычет при приобретении отечественного программного обеспечения

Читать 360tv в

Подмосковные организации, приобретающие отечественное программное обеспечение, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий закон приняла Мособлдума в ходе 50-го заседания.

Вычет предоставляется при установке, модификации, тестировании или адаптации программ. Возможность распространяется на ПО, включенное в единый реестр российских программ.

Реклама

«Такое решение позволит простимулировать спрос на отечественный софт и, соответственно, скажется на развитии IT-решений. При этом здесь будет использован механизм поддержки через покупателей, которые смогут получить вычет», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Он также подчеркнул, что законопроект направлен на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения. Кроме того, это позволит отрасли выйти на более высокий уровень развития.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин пояснил условия получения вычета. Так, расчетная ставка налога составит 10%, объем возмещаемых расходов — 50%, минимальная стоимость ПО должна составлять 500 тысяч рублей, а разработчиками должны выступать компании и ИП из Московской области.

Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом смогут организации, которые осуществляют свою деятельность в обрабатывающем производстве, телекоммуникациях, информационных технологиях, научных исследованиях, образовании и рекламной деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».