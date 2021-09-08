Подмосковные компании пригласили поучаствовать в конкурсе грантов

Подмосковные компании могут принять участие в конкурсах фонда содействия инновациям по программам «Старт-1» и «Коммерциализация». Победители получат гранты на развитие своего бизнеса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Денежные гранты для победителей помогут подмосковным компаниям развить свое дело.

«В этом году инновационные проекты подмосковных компаний смогут претендовать на гранты фонда. Региональный Мининвест готов оказать содействие предприятиям в составлении заявок на участие», — отметила глава Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что компании Московской области всегда достойно выступают на подобных конкурсах. За 2020 год 35 предприятий Подмосковья победили в программах фонда «Старт» и «Коммерциализация». Всего компаниям удалось получить грантов на 270 миллионов рублей.

Программа «Старт» предусмотрена для тех, кто только собирается создать инновационное предприятие. Также в конкурсе могут принять участие малые инновационные компании, которые находятся в начале развития и стремятся разработать и освоить производство новой продукции на основе своих исследований. Победители конкурса получат гранты на сумму до трех миллионов рублей. Заявку можно отправить до 6 декабря.

Программа «Коммерциализация» подойдет для участия малым инновационным предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. У компаний должно быть в планах расширение производства инновационной продукции. Победители в конкурсе могут получить грант до 20 миллионов рублей на свои проекты. Заявку на участие можно отправить до 18 октября.