Подмосковье 07 июня 2023, 18:21 Подмосковные компании пригласили на проект по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью

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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» реализует инклюзивный проект «Открыто для всех». Подмосковным компаниям предложили присоединиться и создать доступную среду для клиентов с инвалидностью.

Главная цель проекта — привлечение внимания бизнеса к категории клиентов с инвалидностью, трудоустройство данной категории граждан, а также создание товаров и услуг с универсальным дизайном.

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Одним из ключевых эмитентов проекта является национальный инклюзивный договор — публичное обязательство компании внедрять в свою работу инклюзивные практики по адаптации товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью.

К сообществу инклюзивного проекта присоединилось уже свыше 170 компаний, включая РЖД, «Магнит», «Вымпелком», фонд «Сколково» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.