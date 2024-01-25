Подмосковье 25 января 2024, 13:47 Подмосковные компании представят свою продукцию на международной выставке пластмасс в Москве Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Международная выставка пластмасс и каучуков Ruplastica пройдет в Москве с 23 по 26 января. В ней примут участие четыре предприятия из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в выставке примут участие четыре компании из Серпухова. Это стало возможным благодаря Фонду поддержки экпорта.

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«Участниками стали производитель мебели „Теорема Лестниц“, производитель пластиковых изделий „ТОП ЛАЙН“, производитель полиэтиленовых бахил „ТПК ‚ПроМед‘“, а также производитель гранул для производства изделий из пластика „Никатор“», — добавили в ведомстве

Выставка пройдет в комплексе «Экспоцентр». Там представят продукцию компании из 22 стран.

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