Подмосковье 19 февраля 2024, 15:32 Подмосковные компании представили продукцию на международной выставке в ОАЭ Фонд поддержки ВЭД МО

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Сразу 12 компаний из Московской области стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024, которая сегодня стартовала в Дубае. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Подмосковные компании стали участниками международной выставки Gulfood 2024 в ОАЭ. Из 12 предприятий девять приняли участие в мероприятии впервые.

«Наши производители стали участниками коллективного стенда региона на выставке Gulfood. Он организован Фондом поддержки ВЭД Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя их расходы, связанные с выставкой», — отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Напомним, в 2023 году Московская область установила на выставке Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу 20 компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей, работающих в регионе.

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