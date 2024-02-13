Подмосковье 13 февраля 2024, 14:21 Подмосковные компании получили более 100 участков без торгов для реализации инвестпроектов Unsplash

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Более 100 инвестиционных проектов реализуются в настоящее время на участках, переданных компаниям по упрощенной процедуре, без проведения торгов. Об этом заявила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 46 компаний уже приступили к строительству своих объектов на переданных им участках в Подмосковье. Кроме того, еще 56 компаний активно проводят изыскания и проектные работы и в ближайшее время начнут возведение различных сооружений.

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«Программа, которая называется по номеру постановления — 272, позволяет инвесторам получить муниципальную землю в аренду с правом выкупа по льготной ставке», — указала Екатерина Зиновьева.

Зиновьева также сообщила, что общий объем инвестиций в эти проекты составляет 175 миллиардов рублей. После их реализации на территории Подмосковья появится порядка 7,5 тысячи рабочих мест.

В соответствии с условиями передачи земли в аренду без проведения торгов, компания впоследствии, при выполнении инвестиционных обязательств, может выкупить земельный участок по цене, соответствующей 15% его кадастровой стоимости. Участниками программы могут стать компании, осуществляющие важные инвестиционные проекты для региона.

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