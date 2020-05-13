    13 мая 2020, 13:46

    Подмосковные компании получили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда для зарплат сотрудникам

    Анастасия Аброськина

    Предприятиям Подмосковья из наиболее пострадавших отраслей экономики одобрили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда рублей. Это средства, которые направят на зарплаты сотрудникам.
    Подмосковные компании получили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда для зарплат сотрудникам

    В период пандемии получить кредит под 0% могут предприятия в отраслях общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок, а также парикмахерские и дома быта. Льгота доступна всем организациям из пострадавших отраслей экономики.

    Банки могут выдавать беспроцентные займы некоммерческим компаниям и фирмам с государственным участием.

    «Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей», — сказано в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

    Так, на сегодняшний день заявки в областные банки подали 1700 предпринимателей. Их рассмотрят в ближайшее время.

    Кредит выдается на год. В первые шесть месяцев ставка будет 0%, а в оставшиеся — 4%.

    Получить такой кредит удастся в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-Банке, а также в банке «Открытие» и других.

    Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно и на горячей линии 0150.