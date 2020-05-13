Подмосковные компании получили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда для зарплат сотрудникам

В период пандемии получить кредит под 0% могут предприятия в отраслях общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок, а также парикмахерские и дома быта. Льгота доступна всем организациям из пострадавших отраслей экономики.

Банки могут выдавать беспроцентные займы некоммерческим компаниям и фирмам с государственным участием.

«Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей», — сказано в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Так, на сегодняшний день заявки в областные банки подали 1700 предпринимателей. Их рассмотрят в ближайшее время.

Кредит выдается на год. В первые шесть месяцев ставка будет 0%, а в оставшиеся — 4%.

Получить такой кредит удастся в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-Банке, а также в банке «Открытие» и других.

Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно и на горячей линии 0150.