Подмосковье 18 мая 2023, 23:46 Подмосковные компании получили 5 промышленных ипотек

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В Московской области пять компаний получили кредиты по программе «Промышленная ипотека». Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Общая сумма кредитов, полученных подмосковными компаниями-получателями промипотеки превысила 1,3 миллиарда рублей. Сегодня на рассмотрении в банках находится еще 40 заявок общей суммой 10 миллиардов рублей», — отметила зампред.

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Подмосковье стало первым регионом, где внедрили промышленную ипотеку. Именно Московская область стала ее инициатором: в мае прошлого года программу презентовал губернатор Андрей Воробьев.

По условиям программы полученные деньги можно направить не только на покупку готового здания, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта.

Впервые промышленную ипотеку получила компания «Электростарт» из Чехова. Это произошло в конце декабря прошлого года. Предприятия предоставили 300 миллионов рублей. Руководство направило эти деньги на покупку нового цеха.

Также компания «Электромаш» получила в рамках этой программы 70 миллионов рублей. На них предприятие купило здание под производство площадью 10 тысяч квадратных метров в Талдоме.

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