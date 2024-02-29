Подмосковье 29 февраля 2024, 13:01 Подмосковные компании получили 25 миллиардов рублей займами от ФРП России в 2023 году Пресс-служба Мининвеста МО

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Льготные займы Фонда развития промышленности России помогают компаниям из Подмосковья развиваться, строить и создавать новые рабочие места. В прошлом году предприятия получили 25 миллиардов рублей на реализацию своих инвестиционных планов.

«В 2023 году ФРП России выдал в общей сложности 23 льготных займа подмосковным инвесторам. Эти средства позволят нашим компаниям реализовать проекты, позволяющие решать задачи импортозамещения, имеющие большое значение для страны и ее экономики», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Собрать документы и получить федеральный заем помогают в региональном фонде развития промышленности (ФРП МО).

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