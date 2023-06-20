Подмосковье 20 июня 2023, 11:52 Подмосковные компании получат субсидии от Минэкомразвития на создание модульных отелей Министерство культуры и туризма МО / Министерство культуры и туризма МО

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Минэкомразвития России выделит субсидии девяти подмосковным туристическим объектам на создание модульных отелей. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Решение о выделении субсидий приняли на заседании комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов России. Так, в перечень поддержанных Минэкономразвития России инвестиционных проектов от Московской области вошли: «Рампстрой Ленд», Freedom Саmр «Озеро белых лилий», глэмпинг «Пятница», турбаза «Черноречье», парк-отель «Истра», парк-отель «Лесной», «Зеленое Подмосковье», эко-отель «Истра Велнес Клаб» и глэмпинг «Вили Улей».

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