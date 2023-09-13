Подмосковье 13 сентября 2023, 09:25 Подмосковные компании подписали с Индией экспортные контракты на 332 миллиона рублей Unsplash

Читать 360tv в

Производители из Подмосковья подписали экспортные контракты с партнерами из Индии на сумму почти 332 миллиона рублей. Освоить зарубежный рынок помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

При содействии Фонда ВЭД с 2020 года экспорт в Индию наладили пять подмосковных предприятий. В их числе компания «Робиос» из Серпухова, где на собственной площадке делают экстракт дигидрокверцетина. Сумма контракта составила 30,7 миллиона рублей.

Реклама

Индия является одним из крупнейших партнеров Подмосковья и входит в число ключевых рынков сбыта.

Фонд ВЭД помогает предпринимателям выйти на новые площадки. С полным перечнем его услуг можно ознакомиться на сайте организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».