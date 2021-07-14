Подмосковные коммунисты подали документы в избирательную комиссию

Во вторник, 13 июля, Московское областное отделение политической партии КПРФ подало документы в избирательную комиссию Подмосковья (ИКМО) для регистрации кандидатов в Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ.

В рамках процедуры были представлены документы единого списка кандидатов в депутаты Московской областной думы, выдвинутого МК КПРФ.

Согласно закону, в думу избираются 50 депутатов сроком на пять лет. При этом 25 депутатов думы избираются по единому округу, а 25 депутатов — по одномандатным округам. В пресс-службу отметили, что в процедуре сдачи документов принимали участие секретари МК КПРФ А. Наумов, В. Стасюк и другие сотрудники.

Источник фото: сайт КПРФ

Выборы депутатов Московской областной думы пройдут в Подмосковье с 17 по 19 сентября 2021 года. За ходом избирательной кампании в области будут следить члены региональной Общественной палаты. С 24 по 30 мая в Московской области провели праймериз — 263 человека были зарегистрированы кандидатами в Госдуму, 598 — в Мособлдуму.