Подмосковные коммунальщики устраняют последствия снегопадов. Куда обращаться, если ваш двор засыпало?

После очередного сильного снегопада коммунальные службы Балашихи вышли на борьбу с последствиями стихии. Канал «360» провел расследование на примере одного города Подмосковья и выяснил, кому надо сообщать о том, что во дворе случился снежный апокалипсис и сколько времени понадобится на уборку.

Детские площадки, общественные пространства — первые в списке уборки снега. Но что делать, если конкретно в вашем дворе ни пройти ни проехать, а трактора на горизонте не видно?

Следует воспользоваться порталом «Добродел». Там можно оставить заявку, приложить фотографии и указать адрес своего двора. На выполнение срочных задач коммунальным службам дают всего сутки. Поэтому долго ждать решения проблемы не придется.

Операторы рассматривают все обращения от жителей. Они передают заявки в управляющие компании и подрядчикам, которые занимаются уборкой улиц от снега. Там выделяют бригаду, которая отправится на задание.

Смена у сотрудников коммунальных служб — восемь часов. За это время они стараются расчистить все участки во дворах и на общественных территориях, но стихия постоянно вносит свои коррективы, и снег выпадает снова и снова. От этого может показаться, что никакие работы не делаются, но это не так. Коммунальщики делают все, что в их силах, но нужно учитывать, что погода не подвластна человеку.