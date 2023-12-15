Подмосковье 15 декабря 2023, 12:19 Подмосковные команды представят свои разработки на соревнованиях «Лиги боевых роботов» Пресс-служба Robot fight club

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Инженерные соревнования по спортивным боям роботов пройдут 24 декабря в Москве. Две команды из Подмосковья представят свои разработки и поборются за награды турнира.

Команда «ТурбоМеХатроники» из Долгопрудного выступит с роботом Derzilla. Управлять разработкой будет Никита Каширин.

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Derzilla создан на основе предыдущего боевого робота из Долгопрудного «Путевой-23». Весь процесс вместе со сборкой, пайкой и настройкой занял около месяца с учетом ожиданий деталей.

Инженеры предвкушают, что соревнования в декабре станут намного «жарче», чем все предыдущие. Это связано с возросшим количеством участников, среди которых появилось много опытных команд.

Второй участник из Подмосковья — это команда FryazinoBotz из Фрязина, командиром которой выступит Максим Минин. Инженеры представят своего боевого робота RedTooth.

В день соревнований 30 команд выведут на арену своих ботов. В борьбе за главный приз их предстоит столкнуть «лицом к лицу». На турнире нет запрета на разрушения, поэтому битва обещает быть динамичной и очень зрелищной.

Нейросети позволяют облегчить работу во многих сферах и сделать ее эффективнее. В Московской области уже внедрили 27 практик по искусственному интеллекту. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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