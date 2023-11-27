Подмосковье 27 ноября 2023, 13:26 Подмосковные команды начали новый сезон чемпионата России по баскетболу 3×3 фото: РФБ

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Женская и мужская команды Khimki Power из Химок стартовали в новом сезоне чемпионата России по баскетболу 3×3. Оба коллектива прошли в следующий этап тандемов, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Мужчины под руководством Даниила Абрамовского сыграли в тандеме «Вызов». В итоге спортсмены вышли в тандем «Претендент». За команду выступили Александр Черевко, Евгений Дубровин, Михаил Смирнов и Владислав Шадуро. При этом Смирнов и Шадуро впервые поучаствовали в турнире подобного формата.

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Женская команда также вышла в следующий этап соревнований.

«В решающем матче подопечные Олеси Абрамовской встрелись с командой „Юпитер-РЭУ“. Матч завершился со счетом 21:13 в пользу коллектива из Московской области. В составе женской команды выступили Екатерина Павлова, Анна Бочкарева, Полина Святская и Софья Шабунина», — уточнили в министерстве.

Для Бочкаревой, Святской и Шабуниной чемпионат такого формата стал первым.

Команды клуба представляют подмосковный центр спортивной подготовки № 5. Тандемы прошли в Обнинске 25 и 26 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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