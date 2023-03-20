20 марта 2023, 14:12
Подмосковные коллективы стали финалистами творческих смен всероссийского фестиваля духовых оркестров
Подмосковные коллективы примут участие в творческих сменах всероссийских фестивалей-конкурсов детских духовых оркестров 2023 года. Всего организаторы получили свыше 50 заявок.
В финал творческих смен прошли 12 коллективов. Они примут участие в следующем этапе фестиваля, который состоится на базе «Артека», «Орленка» и «Смены». В финал прошли два подмосковных коллектива: студия духовой музыки из Можайска и образцовый коллектив «Ансамбль „Знаменские барабанщики“ из Красногорска.
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Фестивали-конкурсы пройдут с апреля по июнь. Помогать участникам в подготовке будут ведущие российские педагоги и музыканты. Для ребят также проведут лекции, творческие мастер-классы и многое другое.
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Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что ознакомиться с расписанием культурных мероприятий в Подмосковье можно на портале welcome.mosreg.ru.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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