Три творческих коллектива из Подмосковья получили дипломы I степени всероссийского фестиваля-конкурса «Культура — это мы». Отборочный этап остался позади, и жюри выбрали 20 лауреатов — обладателей грантов. Их подготовили для лучших участников по национальному проекту «Культура».

А 40 финалистов фестиваля получают дипломы I степени. Вместе с лауреатами их пригласят на заключительные мероприятия.

Провести их планируют в первых числах октября, если позволит эпидемическая обстановка. Площадкой станет московский театр «Русская песня».

Тремя дипломантами от Подмосковья стали:

• народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» из Истры;

• балетная студия при Центре детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска;

• образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из Павловского Посада.

Руководители коллективов: Истра — Юрий Здрогов, Подольск — Елена Морозова, Павловский Посад — Наталия Рожковская.

Год назад Подмосковье стало одним из 20 победителей конкурса. На высшем уровне оценили выступления народного коллектива «Дмитровские рожечники» из Дмитрова. Он и стал обладателем гранта в размере двух миллионов рублей.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводят по национальному проекту «Культура» с 2019 года. И за шесть лет, на протяжении которых он будет идти, 120 участников получат гранты.