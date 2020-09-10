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    10 сентября 2020, 10:57

    Подмосковные коллективы получили три диплома на всероссийском конкурсе «Культура — это мы»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Три творческих коллектива из Подмосковья получили дипломы I степени всероссийского фестиваля-конкурса «Культура — это мы». Отборочный этап остался позади, и жюри выбрали 20 лауреатов — обладателей грантов. Их подготовили для лучших участников по национальному проекту «Культура».
    Подмосковные коллективы получили три диплома на всероссийском конкурсе «Культура — это мы» | Изображение 1

    А 40 финалистов фестиваля получают дипломы I степени. Вместе с лауреатами их пригласят на заключительные мероприятия.

    Провести их планируют в первых числах октября, если позволит эпидемическая обстановка. Площадкой станет московский театр «Русская песня».

    Тремя дипломантами от Подмосковья стали:

    • народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» из Истры;

    Подмосковные коллективы получили три диплома на всероссийском конкурсе «Культура — это мы» | Изображение 2

    • балетная студия при Центре детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска;

    • образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из Павловского Посада.

    Руководители коллективов: Истра — Юрий Здрогов, Подольск — Елена Морозова, Павловский Посад — Наталия Рожковская.

    Подмосковные коллективы получили три диплома на всероссийском конкурсе «Культура — это мы» | Изображение 3

    Год назад Подмосковье стало одним из 20 победителей конкурса. На высшем уровне оценили выступления народного коллектива «Дмитровские рожечники» из Дмитрова. Он и стал обладателем гранта в размере двух миллионов рублей.

    Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводят по национальному проекту «Культура» с 2019 года. И за шесть лет, на протяжении которых он будет идти, 120 участников получат гранты.

    Новости SMI.FM