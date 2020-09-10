Подмосковные коллективы получили три диплома на всероссийском конкурсе «Культура — это мы»
А 40 финалистов фестиваля получают дипломы I степени. Вместе с лауреатами их пригласят на заключительные мероприятия.
Провести их планируют в первых числах октября, если позволит эпидемическая обстановка. Площадкой станет московский театр «Русская песня».
Тремя дипломантами от Подмосковья стали:
• народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» из Истры;
• балетная студия при Центре детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска;
• образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» из Павловского Посада.
Руководители коллективов: Истра — Юрий Здрогов, Подольск — Елена Морозова, Павловский Посад — Наталия Рожковская.
Год назад Подмосковье стало одним из 20 победителей конкурса. На высшем уровне оценили выступления народного коллектива «Дмитровские рожечники» из Дмитрова. Он и стал обладателем гранта в размере двух миллионов рублей.
Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводят по национальному проекту «Культура» с 2019 года. И за шесть лет, на протяжении которых он будет идти, 120 участников получат гранты.