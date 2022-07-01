Почти 1,8 тысячи выпускников окончили медицинские колледжи Подмосковья

Медколледжи Подмосковья подготовили 1800 медиков в этом году. Большинство из них отучились по направлению «сестринское дело».

«Сестринское дело» – это важная область системы здравоохранения. Именно от слаженной и профессиональной работы медсестер зависит организация оказания помощи пациентам, эффективность работы врачей и учреждений здравоохранения. Большинство выпускников подмосковных медколледжей в этом году — свыше 1200 человек — выбрали для себя именно это направление. Еще 600 человек получили специальность по направлениям лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.

Сейчас в медколледжах проходят выпускные, после чего молодых специалистов уже ждут в областных больницах и поликлиниках.

«Московской области нужны медицинские кадры — и врачи, и средний медицинский персонал. Поэтому мы ждем выпускников медколледжей для работы в наших учреждениях здравоохранения», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.