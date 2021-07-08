Подмосковные колледжи культуры выпустили почти 40% отличников
Красный диплом получили 40% выпускников колледжей культуры Подмосковья. В этом году 151 отличник. Больше всего их в музыкальном колледже имени Скрябина.
Там красные дипломы получили 27 из 57 выпускников. Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья.
Этому ведомству в регионе подведомственны четыре колледжа. В них уже завершились итоговые экзамены.
А лидером по количеству выпускников, желающих поступить в вузы по направлениям культуры и искусств стал колледж имени Прокофьева. В нем такое желание изъявили 30 человек, то есть более 70%.
Напомним, что в подмосковных колледжах области культуры учатся почти две тысячи студентов
А ранее стало известно, что тысячу современных музыкальных инструментов закупят для детских школ искусств Подмосковья в 2021 году.