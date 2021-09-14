Подмосковные колледжи и училища продолжат модернизировать

Среднее профессиональное образование пользуется большой популярностью в Московской области. Сейчас в регионе работает почти полусотни колледжей. И в каждом из них — высокий конкурс на место. В ближайшие пять лет учреждения будут продолжать модернизировать.

По версии движения WorldSkills Russia, сфера профессионального образования Подмосковья является одной из лучших в стране. В 2020 году 13 колледжей и техникумов региона вошли в топ-100 учреждений среднего профессионального образования РФ.

Высокий уровень подготовки молодых специалистов в колледжах и училищах Московской области отметил председатель общественной палаты региона, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Примерно 50% выпускников подмосковных школ продолжают обучение в училищах профтехобразования. Это обусловлено тем, что в последнее время наблюдается дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий и переизбыток специалистов с высшим образованием», — пояснил он.

По мнению Торкунова, развитие среднего профессионального образования очень важно тем более, что многие из специалистов технических профессий работают в тесном контакте с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, такими как ВТБ и Сбербанк, аэропорт Шереметьево, завод Mercedes.

В дальнейшем, по его словам, модернизация таких учебных заведений и тесное сотрудничество с с компаниями и инвесторами должны продолжаться.

«Все учреждения должны соответствовать современным требованиям и выпускать высококвалифицированные кадры, которые будут востребованы в лучших организациях», — подчеркнул Торкунов.

По его данным, даже в непростой 2020 год только 1% выпускников средних профессиональных учреждений образования столкнулись со сложностями в поиске работы. Но все они получили соответствующую поддержку.