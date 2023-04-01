Подмосковье 01 апреля 2023, 10:19 Подмосковные кладбища подготовят к дням массовых посещений в апреле Unsplash

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Сезон массовых посещений кладбищ начинается в Подмосковье в дни православных праздников, которые в этом году выпадают на апрель. Чтобы все желающие смогли беспрепятственно попасть к местам захоронений близких, в городских округах началась работа по очистке и благоустройству погостов.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали, что в этом году большой поток посетителей на кладбища ожидается 9 апреля (в Вербное воскресенье), 23 апреля (на Красную горку) и 25 апреля (на Радоницу). В муниципалитетах приступили к уборке территорий, ремонту и покраске заборов и скамеек. К сезону должны быть приведены в порядок пешеходные дорожки и подъездные пути.

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Кроме того, выполняется санитарная вырубка сухих и аварийных деревьев, завоз песка и технической воды. Инвентарь — лопаты, грабли, ведра, лейки, мусорные пакеты — обновят или отремонтируют для посетителей. На тех погостах, где нет стационарных туалетов, будут устанавливать модульные.

Некоторые городские округа предложат для жителей бесплатные автобусы до кладбищ в дни православных праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что видеонаблюдение необходимо для безопасности жителей. Для этого в области существует целая программа, уже доказавшая свою эффективность.