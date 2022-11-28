Подмосковье 28 ноября 2022, 23:59 Подмосковные каратистки завоевали золото международного турнира

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Три подмосковные спортсменки стали победительницами международных соревнований «Москва — Вселенная каратэ». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 24 по 27 ноября в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли международные соревнования «Москва-Вселенная каратэ».

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Спортсменки Мария Зотова, Дарья Тулякова и Полина Котлярова стали лучшими на турнире «Москва — Вселенная каратэ» в дисциплине «ката-группа». Девушки представили на соревновании региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

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Согласно формату турнира, спортсмены в каждой дисциплине были разделены на восемь групп по четыре человека.

В международном турнире участвовали лучшие спортсмены из 20 стран мира. Среди участников также были восемь олимпийских чемпионов, пять чемпионов мира и 14 победителей мировых первенств.

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