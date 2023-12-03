Подмосковье 03 декабря 2023, 09:00 Подмосковные кадеты Росгвардии поучаствовали в мастер-классе художника Надежды Кузнецовой Росгвардия. Московская область

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В Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск национальной гвардии РФ прошла презентация книги «Росгвардейский кадет Иванов» и мастер-класс по изобразительному искусству от художника-иллюстратора Надежды Кузнецовой. В мероприятиях поучаствовали кадеты Росгвардии.

Среди участников оказались дети погибших участников СВО Егор Трубанов и Егор Махонин.

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Папа кадета Егора Махонина — военнослужащий Центра спецназначения «Витязь» кавалер ордена Мужества Леонид Махонин. Он погиб 27 февраля 2022 года при исполнении воинского долга.

Детям предложили нарисовать русского витязя. На мастер-классе Кузнецова представила выставку своих работ. Это акварельные пейзажи и натюрморты и ранее опубликованные иллюстрации.

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