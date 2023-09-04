Подмосковье 04 сентября 2023, 13:52 Подмосковные юнкоры стали лучшими на Всероссийских юнармейских военно-спортивных играх Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Победителями конкурса «Юнармейский спецкор» стала «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» имени генерал-лейтенанта Феофанова школы № 3 из Мытищ. Соревнование запустили в рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Игры начались 1 августа. Их проводят в 15 субъектах страны. В них приняли участие свыше 14 тысяч человек.

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Подмосковное отделение движения организовало состязания «Юный спасатель» в Сергиевом Посаде, «Юный страж порядка» в Алабине, «Юный снайпер» в Домодедове и «Юный инспектор» в Подольске. Наш регион представили 12 отрядов.

«Для ребят были организованы интересные состязания: марш-броски с непростыми препятствиями, испытания по различным видам подготовки Вооруженных сил РФ, нормативы по альпинизму и имитационной стрельбе из автомата Калашникова, проверка знаний на воинские звания и многое-многое другое. А на всех этапах их сопровождала команда юнкоров из Мытищ „Медиа-Ю“», — рассказала министр Екатерина Швелидзе.

На конкурс поступило более 100 заявок из 22 регионов.

«Ребята проделали большую работу. Это было тяжело просто физически, так как игры проходили в абсолютно разных и удаленных уголках Подмосковья. Тем не менее наши юнкоры все смогли и успели», — заявил начальник штаба регионального отделения движения Евгений Лукошников.

Юные корреспонденты брали интервью, писали статьи, релизы, составляли сценарии для видеороликов.

«Победа нам далась нелегко. Каждый репортаж нужно было оперативно продумать до мелочей, написать текст, придумать вопросы. И это, конечно, только командная работа», — отметила представитель команды Екатерина Королева.

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