Подмосковье 09 июля 2023, 16:54 Подмосковные юнармейцы вошли в пятерку лучших по итогам Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» Пресс-служба Юнармии

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Команда юнармейцев «Патриоты Подмосковья» заняла четвертое место по итогам Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Победителей и призеров соревнований наградили в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцове.

За победу в финальном этапе игры боролись около тысячи участников со всей России, Московскую область представили на турнире 10 юношей и девушек. Спортсменов поприветствовала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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«Девиз игры — „Победа — одна на всех“, поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам — низкий поклон за вашу работу! Ребята, я вас поздравляю, вы большие молодцы, мы очень вами гордимся!».

По итогам соревнований первое место занял коллектив из Ярославской области, вторую ступень пьедестала почета заняли юнармейцы из Республики Хакасия, с третьей позицией поздравили ребят из Волгоградской области. Как отметил начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, в этом году участники игры показали сильную конкурентную борьбу. Некоторые посвящают много времени подготовке к соревнованиям.

«Не могу не отметить команду из Московской области, которая в этом году впервые заняла 4-е место. Очень рад за них! Мы часто пересекаемся на мероприятиях — это суперактивные ребята, которых в хорошем смысле не остановить», — подчеркнул он.

Военно-спортивная игра «Победа» проходила в Подмосковье с 3 по 9 июля. Перед финальным этапом участники продемонстрировали навыки в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах в своих регионах. Всего в турнире приняли участие более 400 тысяч курсантов, юнармейцев, кадет и членов военно-патриотических клубов.

По словам главы регионального штаба «Юнармии» Евгения Лукошникова, ранее Подмосковье занимало призовые места только в отдельных соревнованиях игры. Добиться четвертого результата в общем зачете удалось благодаря общим усилиям Московской области.

«Мы создали сборную „Патриоты Подмосковья“, в которую вошли ребята из Домодедова, Подольска, Воскресенска и Можайска. Отбор прошли восемь мальчишек и две девочки. Перед самой игрой в Подольске были организованы сборы. 10 дней ребята доказывали, что достойны сюда приехать», — добавил Лукошников.

В ходе финала спортсмены показали строевую выучку, прошли «Огневой рубеж» и приняли участие в «Военизированной эстафете». Кульминацией соревнований стала тактическая игра на местности «Дорога победителей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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