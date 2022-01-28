Подмосковные юнармейцы почтили память жертв блокады Ленинграда

27 января — знаменательная дата в истории Санкт-Петербурга и всей России. Именно в этот день в 1944 году удалось снять блокаду Ленинграда. По всей стране каждый год проходят акции памяти. Некоторые из них провели юнармейцы — они зажигали свечи, лампадки и возлагали к памятникам цветы. Одна из таких акций прошла в Подмосковье, у Главного храма ВС РФ.

Юные патриоты вспоминали жертв осады Ленинграда нацистами, отдавали дань памяти и уважения бойцам, которые в военные годы встали на защиту осажденного города. Герои Ленинграда с тех пор стали его символами, олицетворяющими мужество и огромную силу духа Красной армии и в целом народа СССР.

Источник фото: телеканал «360»

В Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России рядом с капсулой, в которой хранится земля из Ленинградской области, совместную акцию провели участники ЮНАРМИИ и работники учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

В самом Петербурге основные мероприятия прошли на Пискаревском кладбище. Жертв блокады вспомнили и в Крыму: там акции состоялись в Севастополе, на аллее Славы городов-героев.

Источник фото: телеканал «360»

В памятных мероприятиях вместе с российской молодежью участвовали и те, кто принимал непосредственное участие в защите осажденного города — ветераны блокады Ленинграда и его жители.

В такие памятные исторические даты в российских школах по традиции проводятся уроки мужества. Юнармейцы помогали организовать эти занятия в учебных заведениях Магаданской области, Забайкальского края и Якутии.

В Чечне прошла презентация документального фильма, который основан на кинохронике военных лет и на исторических фактах. В Дагестане 27 января состоялась викторина под названием «Непобедимый город», в ней школьники смогли продемонстрировать свои знания о блокаде.

Вражеское кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года. Осада города продлилась 872 дня. Прорвать блокаду пытались с осени того же года, бойцы предприняли пять масштабных попыток. Удачной стала только шестая — город буквально спасла операция «Искра». У Ленинграда снова появилось сообщение по земле с остальной частью материка.

Город удалось спасти от голода, который медленным и самым страшным образом истреблял его жителей. Однако полное снятие блокады случилось только через год — 27 января 1944 года.