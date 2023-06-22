Подмосковье 22 июня 2023, 23:45 Подмосковные юнармейцы и кадеты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби Сайт Московской областной думы

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Воспитанники Московской областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени А. И. Покрышкина и подмосковные члены военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Делегацию возглавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня, спустя десятилетия после начала войны, мы еще острее осознаем необходимость сохранять правду о ней и о роли советского народа в разгроме фашизма, помнить о той огромной цене, которую наши предки заплатили за свободу и независимость Родины», — сказал спикер регионального парламента.

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Также он добавил, что мужество, самоотверженность и героизм солдат Красной армии стали неотъемлемой частью нравственного и духовного наследия страны. Передавать память о подвигах советских воинов молодежи и будущим поколениям — святая обязанность.

Участники церемонии почтили память погибших во времена ВОВ минутой молчания. Затем у Кремля прошел торжественный марш роты Почетного караула и военного оркестра.

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