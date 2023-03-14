Подмосковье 14 марта 2023, 14:52 Подмосковные IT-специалисты получили свыше 580 льготных ипотечных кредитов

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Подмосковье стало регионом — лидером по выданным льготным ипотечным кредитам для IT-специалистов. Поддержку получили свыше 580 из них. По данным Минцифры России, после изменения условий программы в феврале число заявок заметно выросло.

Как сообщили в Мособлдуме, изменения правил получения льготной ипотеки позволило большему числу специалистов подпасть под условия программы. Так, ранее оформить ее можно было с 22 до 44 лет, теперь — с 18 до 50 лет. Регион уже получил свыше 2700 заявок, рассказал председатель ведомства Игорь Брынцалов.

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«Улучшение условий по льготной IT-ипотеке позволило сделать программу более доступной. Так, в Московской области принято более 2700 заявок, из которых одобрено более 1900 и оформлено 587 ипотечных кредитов для IT-специалистов на 5,3 миллиарда рублей», — сказал он.

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Меры поддержки необходимы, чтобы привлечь к работе как можно больше профессионалов. Так, помощь оказывают и самим специалистам, и компаниям.

«В прошлом году Мособлдумой был принят целый ряд мер поддержки в IT-сфере. Это пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сниженная на 50% ставка по налогу на имущество, понижающий коэффициент 0,5 при расчете арендной платы за земельные участки, предоставляемые без торгов», — напомнил он.

По мнению Брынцалова, принятые меры позволят выйти отрасли на новый уровень развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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