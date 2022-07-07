Подмосковные IT-компании смогут получить гранты на зарплаты сотрудникам

IT-компании Московской области смогут получать финансовую поддержку в течение одного, двух, трех или пяти лет. Для того, чтобы претендовать на грант, предпринимателям нужно нанять на работу не менее пяти специалистов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, новая мера поддержки доступна IT-компаниям на выплату заработной платы сотрудникам и приобретение оборудования. Чтобы получить грант, организации из IT-сектора необходимо принять на работу от пяти новых сотрудников с высшим образованием, получить аккредитацию в Минцифры России, а также сдать отчетность за последние три месяца.

«Минимальный размер заработной платы сотрудников такой компании должен составлять 120 тысяч рублей. Срок предоставления гранта — от одного до пяти лет», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании, создавшие от пяти до 20 рабочих мест, смогут получать гранты в течение одного года. При создании от 20 до 100 рабочих мест — два года. В течение трех лет гранты смогут получать компании, создавшие от 100 до 500 новых рабочих мест, а пять лет — организации, которые обеспечат работой более 500 IT-специалистов.

Размер гранта составит от 8 до 20 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. Эта цифра будет зависеть от размера зарплаты, которую работодатель платит специалисту: чем она выше — тем больше выплата.

При этом есть ряд условий, которые необходимо соблюсти компании-соискательнице гранта. Так, новые сотрудники этой организации не должны были работать, быть самозанятыми или осуществлять свою деятельность в качестве ИП в Московской области в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.

Подать заявку на получение гранта для IT-компании можно на портале госуслуг Московской области.

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