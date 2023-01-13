Подмосковье 13 января 2023, 10:29 Подмосковные IT-компании смогут подать заявки на гранты до конца марта Unsplash

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IT-компании и производители компьютерной техники из Подмосковья смогут подать заявки на получение гранта из регионального бюджета до 31 марта. Об этом сообщили в Мингосуправления области.

Поддержку окажут по проекту «Цифровые технологии Подмосковья». По словам главы ведомства Надежды Куртяник, размеры грантов будут варьироваться от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного нового сотрудника. Сумма будет зависеть от его квалификации и зарплаты.

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«Потратить грант можно на зарплату работников и закупку нового оборудования», — добавила она.

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Чтобы получить грант, компания должна принять на работу не менее пяти высококвалифицированных сотрудников с заработной платой более 120 тысяч рублей в месяц. Каждый из них не должен иметь опыт работы в Подмосковье минимум 12 месяцев. Получить поддержку могут компании, прошедшие аккредитацию Минцифры России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Средства смогут направить на важные сферы, среди которых образование и здравоохранение.

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