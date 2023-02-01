Подмосковье 01 февраля 2023, 13:00 Подмосковные IT-компании смогут бесплатно улучшить бизнес на образовательной программе

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Программа развития IT-компаний «Спринт» пройдет в Подмосковье. Ее участники узнают о способах развития бизнеса и привлечения клиентов. Заявки будут принимать до 16 февраля. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что участие в программе бесплатное по конкурсному отбору. Поучаствовать в нем могут IT-компании, которые создают цифровые решения для управления контентом, обработки данных и другие проекты.

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«Победители бесплатно „прокачают“ свой бизнес. Узнают, как привлечь клиентов, запустить продажи, выбрать эффективные каналы продвижения и настроить маркетинг», — добавила она.

У участников должен быть прототип, минимально жизнеспособный продукт или готовое решение, а также не менее двух человек в команде. Пожать заявку можно на сайте акселератора.

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