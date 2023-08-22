Подмосковье 22 августа 2023, 14:17 Подмосковные IT-компании пригласили на образовательную программу по развитию стартапов Unsplash

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Подмосковные IT-компании могут принять участие в бесплатном акселераторе «Спринт». Это программа, направленная на разработку российских решений в сфере информационных технологий.

Для того, чтобы принять участие в акселераторе, необходимо пройти конкурсный отбор. Заявку можно подать до 26 сентября по ссылке.

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За 2021–2022 года организатор акселератора Фонд развития интернет-инициатив провел шесть конкурсных отборов. ФРИИ получил свыше тысячи заявок из 72 субъектов России и завершил акселерацию 264 проектов по разработке российских решений в IT-сфере. Суммарно компании привлекли более 27 тысяч новых пользователей и совершили продажи на сумму более 365 миллионов рублей

Участие в «Спринте» позволит участникам привлечь пользователей продукта, запустить продажи или повысить бизнес-показатели.

С подробной информацией об акселераторе и условиях участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».