Подмосковные IT-компании пригласили на конкурсный отбор для получения мер поддержки

Фонд развития интернет-инициатив объявил конкурс на участие в акселерационной программе «Спринт». Технологические компании смогут получить поддержку по реализации своих проектов. Заявки будут принимать до 27 сентября.

Акселерационная программа дает возможность компаниям получить поддержку при разработке, коммерциализации и внедрению решений в сфере IT. Стать участниками смогут технологические организации, которые создают продукты для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения и других интернет-задач.

Программа будет длиться 12 недель. Все это время компании будут улучшать свои проекты при поддержке экспертов. В прошлом году программа получила 850 заявок из 69 регионов страны. Компании смогли привлечь свыше 237 миллионов рублей выручки от 16 400 новых пользователей.

Подробнее узнать о программе можно на сайте ФРИИ.

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