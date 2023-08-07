Подмосковье 07 августа 2023, 11:33 Подмосковные инвесторы привлекли на 27% больше льготных кредитов от ФРП в этом году

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С начала года подмосковным компаниям одобрили восемь займов на 500 миллионов рублей. В прошлом году за указанный период они получили шесть займов на 393,5 миллиона рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

За семь месяцев объем средств, привлеченных подмосковными инвесторами в формате займов ФРП, увеличился на 27%. Отмечается, что два займа почти на 84 миллиона рублей в этом году в Московской области предоставили по программе «Развитие удаленных территорий».

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Получателями стали производитель буровых инструментов «Альбрехта» и ООО «Завод Стелкон», занимающееся изготовлением высокотехнологичного оборудования для логистических центров.

Вступить в программу «Развитие удаленных территорий» могут компании из 11 отдаленных городских округов Московской области. Согласно условиям, производителям предоставляют льготный заем до 70 миллионов рублей по ставке 0,5-1% годовых сроком до семи лет.

Подробнее узнать о программах ФРП Московской области можно на сайте.