Подмосковье 10 февраля 2023, 11:17 Подмосковные инструкторы напомнили о важности чтения инструкции к тюбингу перед катанием

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Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы патрулировали ледяные склоны. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что особое внимание в ходе профилактической работы уделялось катающимся на тюбингах, так как во время спуска с горы надувная камера может развивать скорость, подобную автомобилю.

«Тюбинги, или как их называют в народе — „ватрушки“, являются средством повышенной опасности. Мало кто над этим задумывается, а тем более читает рекомендации к эксплуатации этого предмета. А они есть. И в них написано: избегайте крутых обледенелых склонов, различных препятствий, трамплинов», — рассказал Сергей Прокопюк.

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В инструкции также запрещается привязывать тюбинги к автомобилям, снегоходам и собакам, а также не рекомендуется кататься на «ватрушках» в связках.

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«Выбирайте ровные пологие спуски, угол наклона на которых не будет превышать сорока градусов. Поверхность горки должна быть гладкой, без ухабов, рытвин и торчащих из земли искусственных препятствий», — подчеркнул замначальника «Мособлпожспаса».

Отмечается, что руководством к применению стали выводы из происшествий, в которых пострадали люди.

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