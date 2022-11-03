Подмосковные инспекторы точечно проверят готовность коммунальщиков к уборке снега | 360°

03 ноября 2022, 16:15
Подмосковные инспекторы точечно проверят готовность коммунальщиков к уборке снега
Синоптики обещают жителям Подмосковья снежную и морозную зиму. В таких условиях коммунальные службы должны не только закупить все необходимые материалы, но и соблюдать регламент уборки. Об этом напомнили в Главном управлении содержания территорий.
Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что очищать тротуары и проезды необходимо в течение двух часов после завершения осадков, а обрабатывать улицы противогололедными материалами нужно тогда, когда снега выпало не более двух сантиметров.
Реклама
«При механизированной уборке снег высотой до двух сантиметров убирается щеткой, при большей высоте снега — плужно-щеточным снегоочистителем. Снег необходимо складировать вдоль бортовых камней и своевременно вывозить с дворовых и общественных территорий: на это дается сутки», — добавила Светлана Аипова.
Реклама
Проверки коммунальных служб в Подмосковье продолжат, добавила министр. Им также напомнят о региональном и федеральном законодательстве.
Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.
Благоустройство
ЖКХ
Реклама
Реклама