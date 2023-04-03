Подмосковье 03 апреля 2023, 16:21 Подмосковные инспекторы проверят качество весенней уборки 3 тысяч многоквартирных домов

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В Московской области начали проверять подготовку многоквартирных домов к весенне-летнему периоду. В план включили более трех тысяч объектов, сообщила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Проверки проведут с использованием мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Участие примут сотрудники надзорного ведомства, общественные жилищные инспекторы и члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

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«Мы уделим внимание очистке от старого окрасочного слоя и покраске стен, входных дверей, лавочек и урн на входе в подъезд. УК должны отремонтировать доводчики, восстановить разрушенные участки отмостки, промыть и покрасить цоколь, очистить приямки и входы в подвал», — заявила Федина.

В случае выявления нарушения необходимо его описать в приложении «Проверки Подмосковья» и зафиксировать на фото. УК должна решить проблему в установленный срок.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что 1 апреля в региона началось весеннее благоустройство. С начала месяца специалисты с помощью коммунальной техники готовят дворы к лету.

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