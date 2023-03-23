Подмосковье 23 марта 2023, 14:08 Подмосковные инспекторы проверили городскую поликлинику в Лыткарине после капремонта

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В Лыткарине завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 1 на Комсомольской улице, 3. Все этапы работ сопровождали сотрудники подмосковного «УТНКР», который находится в ведомстве Министерства ЖКХ Московской области.

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«Регулярный строительный контроль сотрудниками ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение на объекте всех технологических процессов подрядной организацией, — заявил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Рабочие сделали перепланировку помещений, обновили фасад здания, смонтировали напольное покрытие, деревянные перегородки и дверные проемы, заменили окна и инженерные системы, а также модернизировали систему энергоснабжения.

Здание построили в 1952 году. Поликлиника обслуживает 27 тысяч жителей Лыткарина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что региональные медучреждения получат 39 новых машин скорой помощи.

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