Подмосковье 30 июня 2023, 16:04 Подмосковные инспекторы призвали родителей объяснить детям опасность проникновения на стройплощадки Главгосстройнадзор МО

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Строительный надзор Подмосковья напомнил об опасности стройплощадок, в том числе тех, на которых приостановлены работы. Сейчас в Московской области находится около 190 «законсервированых» строек. За ними следят инспекторы и контролируют устранение нарушений в случае их выявления.

Внимание родителей обращают на то, что с детьми необходимо провести беседу и разъяснить опасность проникновения на территорию строительных площадок. Данные объекты являются местом повышенной опасности, закрытым для свободного посещения.

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Главгосстройнадзор напоминает застройщикам, что на приостановленных объектах необходимо устанавливать ограждение и освещение, а также надежно закреплять незавершенные конструкции. Кроме того, необходимо разместить знаки и таблички, предупреждающие об опасности.

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