Подмосковье 25 января 2023, 20:17 Подмосковные инспекторы приняли отреставрированное кафе в Лобне

Читать 360tv в

Специалисты Главгосстройнадзора проверили реконструированное кафе «Березовая роща» в Лобне. В итоге застройщику ООО «Малыш» выдали заключение о соответствии.

Теперь в здании на улице Некрасова есть пристройка под офисы и торговые помещения. В самом комплексе разместили боулинг на четыре дорожки, бильярд, детскую игровую зону и бар на 24 места.

Реклама

На территории объекта обустроили стоянку для 51 автомобиля, в том числе пять мест для маломобильных жителей. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрели лестничный гусеничный подъемник на второй этаж.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».